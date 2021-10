Os peritos da Confederação Angolana de Futebol (CAF) iniciam no Domingo, 17, uma visita a Angola para realizarem inspecções aos estádios 11 de Novembro, em Luanda, Ombaka, em Benguela, e da Tundavala, na Huíla, de forma a averiguar da sua adequação à realização dos jogos de qualificação para o Mundial do Qatar 2022.

Esta visita anunciada pela Federação Angolana de Futebol (FAF) na sexta-feira, 15, surge depois de uma série de notícias, como esta do Novo Jornal, sobre a necessidade urgente de obras de obras de requalificação do mais emblemático dos estádios do País, o 11 de Novembro, que foi inaugurado para o CAN 2010 e custou aos cofres do Estado perto de 230 milhões de dólares.

Esta inspecção, que tem início na segunda-feira em Benguela, segundo comunicou a FAF, vai ser conduzida de acordo com as normas e exigências internacionais em vigor e definidas pela CAF no que diz respeito à condição mínima para a realização de jogos internacionais.

O último dos três estádios a ser olhado pelos peritos da CAF é o 11 de Novembro, a 21 deste mês.

O Estádio 11 de Novembro, que foi o palco da final do CAN 2010 e que é considerado como a catedral do futebol nacional, que apresenta sinais evidentes de deterioração, com rachas visíveis na estrutura e problemas que vêem de longe no relvado, chegou a ter consagrados no OGE 2021 mil milhões Kz para a sua reabilitação mas, como o Novo Jornal lembrava aqui, esta verba saltou do documento-mestre das contas do Estado durante a sua revisão para responder a situação de crise económica que o País atravessa.

No entanto, o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) em momento algum descartou a realização destas obras, até porque, sem elas, a infra-estrutura mais importante do desporto angolano poderá, em breve, ficar sem condições de segurança mínimas para a sua utilização para eventos desportivos e outros de massas.

Estas obras foram, ainda, anunciadas numa altura em que se chegou mesmo a falar da possibilidade de o 11 de Novembro poder ser alvo de restrições severas por parte da CAF e da FIFA devido à extensão das fissuras, dos problemas na generalidade dos equipamentos da infra-estrutura, como os placards electrónicos, a pista de atletismo, ou ainda do mau estado do exterior do estádio na zona de parqueamentos e em alguns dos acessos.

Desta inspecção depende a manutenção da validade destes três estádios para a realização de jogos dos calendários de provas internacionais.