Do valor total disponibilizado, 88 milhões destinam-se à cobertura de operações associadas à importação de arroz, em conformidade com o leilão realizado pelo Ministério do Comércio, para o licenciamento de importação deste produto em complemento à produção nacional.

Os restantes 60 milhões USD serão para cobertura de operações de particulares pendentes de liquidação junto dos bancos comerciais.