BNA estabelece regras para bancos comerciais aderirem ao sistema de débitos directos

O Banco Nacional de Angola determina que as instituições financeiras bancárias devem aderir e participar no sistema de débitos directos, incluindo a certificação e re-certificação, e divulgar esses serviços no prazo de 120 dias, a contar da data da publicação do instrutivo. A adesão ao débito directo permite aos clientes bancários assegurar pagamentos recorrentes, como, por exemplo, a luz, telecomunicações e água.