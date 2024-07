O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) tornou público que deu início ao processo de privatização via leilão electrónico de cinco lojas Poupa Lá, que ficaram desertas de propostas no âmbito do concurso público realizado em 2023.

As lojas a alienar estão localizadas no Zango I no Tchizainga 2 (Lunda - Sul); no Malembo (Cabinda); no Tando Zinze (Cabinda); e no Tomboco (Zaire).

No ano passado, o Estado apenas conseguiu adjudicar três das nove lojas da "Rede Poupa Lá" colocadas a concurso lançado a 9 de Novembro de 2023, mas não há qualquer informação no comunicado do IGAPE sobre a sexta loja, a Loja Poupa Lá no Mbuco (Cabinda), que informou, na altura, que apenas foram privatizadas as lojas no Camama, Ícolo e Bengo e Ganda, o que representou um encaixe financeiro de 293,4 milhões de kwanzas.

As três lojas, que fazem parte do lote de activos entregues pelos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa' e Leopoldino Fragoso do Nascimento 'Dino' ao Estado foram adquiridas pela Companhia Angolana de Empreendimentos (CAGEA).

O grupo de lojas já privatizadas, tal como as que agora estão em processo de alienação, estavam nas mãos do grupo Zahara, que também detinha a rede de supermercados Kero, património "constituído com fundos públicos" e entregue ao Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA) pelos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa' e Leopoldino Fragoso do Nascimento 'Dino' , em Outubro de 2020, como anunciou, na altura, a Procuradoria-Geral da República (PGR) (ler aqui).

Estas redes de lojas integraram o Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à População (Presild), lançado em 2007, que tinha como objectivo modernizar a rede comercial e criar novas oportunidades de negócios e de emprego.

O leilão electrónico para a privatização das lojas Poupa Lá é dirigido a pessoas singulares ou colectivas que deverão efectuar as candidaturas no Portal do Leilão Electrónico até às 15H:30 do dia 31 de Julho, sendo que a sessão de leilão electrónico terá início no dia 01 de Agosto, pelas 00H:00 até as 14h59.