A venda dos 30% de participação do Estado na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva) rendeu 2,4 mil milhões de kwanzas, com a procura de acções a superar a oferta em 779%, segundo um comunicado da instituição.

O preço unitário final da oferta fixou-se em 13.259 kwanzas, o que resultou numa receita de cerca de 2,4 mil milhões de kwanzas, com a venda das 180.000 ações disponibilizadas ao mercado.

De um total de 2.755 ordens de subscrição, foram contempladas 2.198, o que resultará na inclusão de 1.869 novos accionistas na Bodiva, cujas acções serão admitidas à negociação no mercado de bolsa a partir de 11 de Dezembro, segundo o comunicado.

Esta operação realizou-se no âmbito do programa de privatizações que visa alienar os activos detidos pelo Estado via Ofertas Públicas de Venda, na Bolsa.