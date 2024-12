A vitória da Frelimo nas legislativas de 9 de Outubro foi anunciada pela presidente do Conselho Constitucional, que admitiu irregularidades, mas não as suficientes para invalidar o resultado das eleições. Chapo e a Frelimo ganham com menos votos e menos deputados.

"Proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Daniel Francisco Chapo", anunciou Lúcia Ribeiro, ao fim de uma hora e meia de leitura do acórdão de proclamação.

De acordo com a proclamação feita pelo Conselho Constitucional, Venâncio Mondlane registou 24,19% dos votos, Ossufo Momade 6,62% e Lutero Simango 4,02%. Daniel Chapo reuniu 65,7% dos votos.

Segundo as agências e as televisões, os apoiantes de Venâncio Mondlane já ocuparam de novo as ruas, com pneus em chamas, em protesto contra os resultados.