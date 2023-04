Não passaram 24 horas e já um novo episódio da telenovela da "fuga" de documentos extremamente sensíveis dos serviços secretos norte-americanos está a deixar o Pentágono, o topo das chefias militares dos EUA, e a Administração do Presidente Joe Biden com os nervos à flor da pele. Desta vez, além da guerra na Ucrânia, surge a China, o Médio Oriente e o terrorismo internacional em cena.

Na quinta e sexta-feira, o mundo foi surpreendido com uma fuga de gravidade ainda por apurar, embora a força de combate da NATO e dos EUA nos media ocidentais se tenha apressado a procurar reduzir a seriedade do problema, tendo mesmo procurado culpar a Rússia de falsificar os documentos, com planos para a contra-ofensiva ucraniana, calendários e mapas das operações militares com apoio ocidental, etc.

Hoje, quando ainda se procurava congelar o efeito devastador da fuga no Twitter e no Telegram, a mais importante rede social russa, The New York Times (NYT), que já tinha servido de plataforma de divulgação da primeira parte deste escândalo - terá uma terceira? -, volta à carga e divulga outra série de documentos sensíveis, que foram parar às mesmas redes sociais, aumentando em densidade e gravidade o pesadelo em que mergulhou nas últimas horas o Pentágono e a Casa Branca.

A primeira conclusão desta nova ronda de documentos expostos é que ninguém pode dizer ao certo quando é que esta novela vai acabar e durante quanto tempo estará a ser transmitida nas redes sociais, expondo a fragilidade da segurança informática das secretas da maior potência militar do mundo.

Um especialista em intelligentsia contactado pelo NYT já disse que se trata de um pesadelo para os serviços de segurança ocidentais, porque esta fuga tem mais de 100 documentos a correr pelas redes sociais em todo o mundo, e já, claramente, a serem analisados por todos os governos e organizações, incluindo grupos terroristas.

Como na fuga anterior, também esta está a ser sujeita a uma barreira de comentadores simpáticos para o ocidente nos media europeus e norte-americanos procurando esfumar a gravidade desta exposição com a ideia de que a sua veracidade ainda não está totalmente comprovada, podem ser reais na origem mas com o seu conteúdo manipulado para servir os interesses dos autores do furto, etc.

Apesar de mais vasto tanto na geografia abrangida como na temática, no entanto esta fuga contém igualmente importantes documentos sobre a guerra na Ucrânia, especialmente no que diz respeito à batalha intensa em Bakhmut, onde russos parecem estar a ganhar terreno face às forças ucranianas.

Provavelmente, apesar de menos mediaticamente relevado, a questão da China é ainda mais relevante, porque, segundo o NYT, esta fuga expõe a visão dos EUA sobre o Índo-Pacífico e as ameaças militares ali presentes com origem na China e Taiwan - onde está em curso uma nova e grave crise militar -, mas também sobre o Médio Oriente, onde Washington parece estar a perder o pé, depois da aproximação do Irão, o maior inimigo dos EUA no Médio Oriente, à Arábia Saudita, o maior aliado na região dos Estados Unidos, promovida por Pequim e por Moscovo.

Como da primeira vez, o Pentágono afirma que está a investigar com profundidade esta fuga e os documentos para atestar da sua veracidade, se foram manipulados, etc, além de estar em curso uma gigantesca operação para expurgar todos estes documentos das redes sociais, embora isso de pouco valha porque quem neles tinha interesse já fez cópias há muito tempo.

Mas o mais relevante para a Casa Branca é saber quem esteve por detrás desta fuga, se foi um serviço realizado a partir do exterior ou se foi alguém do interior do sistema de inteligentsia norte-americana que os atirou para a praça pública, o que parece ser o caso, porque muitos destes documentos aparentam terem simplesmente sido fotografados com um telemóvel e divulgados como fotografias.