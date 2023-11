Semanário Novo Jornal

Kiev: Bernardo Paim, o "embaixador" de Angola na Ucrânia

Bernardo da Conceição Paim nasceu em Luanda, capital de Angola, a 31 de Outubro de 1967. Tem 56 anos e vive na Ucrânia há 36. Tinha apenas 20 anos quando, em 1986, chegou a Donetsk, na então antiga URSS, para concluir uma formação em Enfermagem, enquanto bolseiro do Instituto Nacional de Bolsas de Estudo (INABE). Hoje, vive na cidade de Dnipropetrovsk (Dnipro), a quarta maior da Ucrânia, e é casado com uma ucraniana, com quem tem cinco filhos. É um resistente, representa a alma e a gente de Angola naquele país. É o nosso "embaixador" na Ucrânia. A entrevista foi realizada no Centro Histórico de Kiev e em meio de muitas saudades e memórias de Angola.