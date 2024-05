O Governo angolano vai comprar 600 novos autocarros para garantir a continuidade e concretização do programa de expansão dos transportes públicos. O ajuste directo foi feito a um consórcio entre as empresas Opaia Europa e IDC International Trading e vale 323,5 milhões de euros. O Novo Jornal consultou o Orçamento Geral do Estado para 2024 e verificou que a despesa cabimentada para a compra de autocarros ao abrigo do programa de expansão dos transportes públicos é de 7,6 milhões de euros, valor muito inferior ao agora autorizado pelo Presidente da República.

Estes 600 autocarros são comprados ao abrigo da linha de crédito do Banco Standard Chartered. Contas feitas pelo Novo Jornal permitem concluir que cada viatura custará cerca de 541 mil euros, mas não há, no documento, qualquer informação sobre as especificações técnicas dos veículos.

Este contrato, segundo o despacho presidencial, obedece às prioridades estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) e no Plano Director Nacional do Sector dos Transportes e Infra-Estruturas Rodoviárias (PDNSTIR);

No documento, o Presidente da República dá autorização ao ministro dos Transportes para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a celebração e assinatura do correspondente Contrato.

A Ministra das Finanças é autorizada a iniciar a negociação do empréstimo e a assinar todos os documentos e contratos que sejam necessários para o financiamento do contrato, no âmbito da garantia de financiamento apresentada e da linha de crédito do Banco Standard Chartered.