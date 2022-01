Na última edição de 2021, Benedito Daniel, presidente do PRS, concedeu uma entrevista ao Novo Jornal, na qual fez saber que o aumento dos prazos para realização dos conclaves do partido foi decidido pelos delegados ao congresso de 2017. No entanto, Sapalo António, antigo líder parlamentar dos «renovadores» toma por falsa declaração do presidente e o acusa de cometer ilegalidades.

O ex-deputado e presidente da Bancada Parlamentar do Partido de Renovação Social (PRS), Sapalo António, acusa o líder do seu partido de ter mentido durante a Grande Entrevista que concedeu na última edição do Novo Jornal em 2021.

Na referida entrevista, Benedito Daniel admitiu haver "crispações" no seio da organização que dirige, tendo sublinhado que, apesar da contestação de Sapalo António e de outros quadros do partido, a data da realização dos congressos do PRS aumentou de cinco para seis anos por decisão dos delegados ao congresso de 2017, conclave em que Benedito Daniel foi eleito presidente, tendo «destronado» Sapalo António da candidatura adversária.

Entretanto, sentindo-se lesado na entrevista, Sapalo António, membro do Conselho Político e do Comité Nacional do PRS, reage e acusa o presidente não só de ter mentido na entrevista mas também de ter alterado, às costas de seus partidários, a decisão tomada pela maioria dos delegados ao conclave de 2017.

"Os delegados do congresso de 2017 haviam decidido reduzir os prazos para a realização dos congressos de cinco para quatro em quatro anos. Mas assim que o Benedito recebeu a documentação do congresso para enviar ao Tribunal Constitucional para as devidas anotações, ele (Benedito Daniel), alterou os prazos nos estatutos aumentando para seis em seis anos. Para além disso, alterou também o modelo de escolha dos secretários provinciais, determinando nos estatutos que passam agora a ser nomeados", refere Sapalo António.

