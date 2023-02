A fundação, de direito privado sem fins lucrativos, com o nome do ex-vice-Presidente, tem igualmente como objectivos ajudar pessoas em questões relacionadas com cidadania, liderança e boa governação.

No seu folheto de apresentação, a Fundação Bornito de Sousa assume-se como "apartidária e não-governamental, com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, de solidariedade social e altruísta, com vista a contribuir para o desenvolvimento sustentável de Angola".

O despacho que reconhece personalidade jurídica à Fundação Bornito de Sousa foi apreciado esta quarta-feira em reunião do Conselho de Ministros, dirigida pelo Presidente da República.

A fundação terá como presidente do conselho de administração o antigo director executivo do Jornal de Angola, Kumuenho da Rosa, que ocupou igualmente o cargo de director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do vice-Presidente da República.

Bornito de Sousa foi vice-Presidente da República entre 2017 e 2022. Antes, no Governo de José Eduardo dos Santos, desempenhou as funções de ministro da Administração do Território. Foi ainda deputado à Assembleia do Povo e depois Deputado à Assembleia Nacional, onde presidiu o Grupo Parlamentar do MPLA, entre 2000 e 2010.