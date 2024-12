Exactamente no dia do aniversário do MPLA, data de grande simbolismo para o partido no poder desde 1975, e a seis dias do VIII Congresso Extraordinário, o Tribunal Constitucional admitiu a providência cautelar interposta por António Venâncio. A medida veio adensar o clima, colocando em dúvidas a realização do evento.

Um novo elemento veio adensar o clima à volta do VIII Congresso Extraordinário do MPLA, marcado para segunda e terça-feira, depois do adiamento na sequência da visita de Joe Biden a Angola.

O Tribunal Constitucional "admitiu" a providência cautelar interposta por António Venâncio, colocando em dúvidas a realização do Congresso Extraordinário do MPLA dentro da data prevista. E fê-lo, exactamente, no dia do aniversário da agremiação política, data de grande simbolismo para o partido no poder desde 1975.

Juristas, em particular constitucionalistas, divergem sobre a matéria. Uns afirmam que, enquanto o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão, o congresso não pode ser realizado, mas outros têm visão contrária, admitem que será realizado, certamente, sublinhando que a emissão do despacho e notificação no dia 10 não dão espaço suficiente para que se emita uma decisão em tempo útil.

