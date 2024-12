O congresso extraordinário do MPLA termina esta manhã, com os mais de 2.000 delegados a abandonar o Futungo e o Comité Central a fechar-se toda a tarde para decidir a futura composição do Bureau Político e do Secretariado, que o presidente, João Lourenço, quer ver "rejuvenescidos", restando a dúvida se será uma mudança profunda ou uns retoques para servir estratégia comunicacional.

Na abertura do VIII Congresso Ordinário do MPLA, o presidente do partido anunciou, já no final do discurso, que o Comité Central iria rejuvenescer o partido.

"Depois de encerrado este Congresso, vamos realizar uma reunião do Comité Central, para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o Bureau Político e o seu Secretariado", disse João Lourenço.

O porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, veio explicar que este é um processo natural, não devendo ser visto como um processo de facção entre os militantes do partido, tendo considerado "normal os mais velhos cederem o lugar aos mais novos, passando o facho para a outra geração".

"Isso é como uma corrida de estafeta. A geração que começa não é a mesma que termina. Todavia, quem começa deve passar o facho para a outra geração. O processo é natural, está a acontecer em todos os partidos democráticos a nível do mundo", realçou.

Como novidades, no Bureau Político do MPLA vão entrar, segundo apurou o Novo Jornal, a primeira dama, Ana Dias Lourenço, o novo secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, as governadoras das províncias de Cabinda e Lunda Norte, Suzana Fernanda Pemba Massiala de Abreu e Filomena Elizababete Chiula Miza Aires.

São já vários os membros do Bureau Politico que ultrapassaram a faixa dos 70 anos, como o antigo vice-Presidente Bornito de Sousa (71), o actual ministro da Defesa e governador da província do Moxico Ernesto dos Santos "Liberdade" (70), o ex-presidente da Assembleia Nacional e vice-presidente do MPLA Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó" (72), ou o antigo porta-voz do MPLA e ex-governador da província de Malanje Norberto dos Santos Kwata Kanua" (76).

A chegar aos 70 destacam-se os membros o ex-ministro do Interior Eugénio laborinho (69), o antigo vice-presidente do MPLA Pitra Neto (66), o actual secretário-geral do MPLA Paulo Pombolo (62), ou a antiga vice-ministra das Relações Exteriores Irene Neto (63).

O MPLA começou segunda-feira, 16, o seu VIII Congresso Extraordinário, com o reajustamentos aos estatutos do partido na agenda.

O MPLA já realizou sete Congressos Extraordinários, tendo em cinco deles, nomeadamente em Dezembro de 1980, Abril de 1991, Maio de 1992, Abril de 2011 e Junho de 2019, feito o ajustamento aos estatutos do partido.

Em 1977, o MPLA realizou o seu primeiro congresso, que elegeu António Agostinho Neto, como Presidente do MPLA Partido do Trabalho.