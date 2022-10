O Presidente da República, João Lourenço, criou a Comissão Interministerial para a Elaboração e Implementação do Plano Integrado de Institucionalização das Autarquias Locais, na sequência do processo de desconcentração e descentralização administrativa.

Segundo uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, a comissão é coordenada pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e tem como coordenador adjunto o ministro da Administração do Território, Dionísio Manuel da Fonseca.

A comissão integra igualmente os titulares dos ministérios do Interior, da Justiça e dos Direitos Humanos, das Finanças, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Fazem também parte da Comissão os secretários do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares e para os Assuntos de Reforma do Estado.

Esta comissão, criada três dias depois de o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior (ACJ) ter criticado o discurso sobre o estado da Nação, qualificando como "subterfúgios" os argumentos de João Lourenço (JLO) sobre as eleições autárquicas, para que se atrase a sua realização, afirmando que o Presidente da República (PR) "deixou muito claro que as autarquias locais não são parte para o seu programa estratégico para o quinquénio".