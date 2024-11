O presidente do MPLA, João Lourenço, confirmou esta segunda-feira, 25, que serão feitos ajustamentos nos estatutos do partido durante o VIII Congresso Extraordinário, que terá lugar nos dias 16 e 17 de Dezembro.

"No Congresso Extraordinário de Dezembro, será a sexta vez que o partido fará ajustamento nos seus estatutos", disse João Lourenço na abertura da reunião do Comité Central do MPLA que vai ratificar os documentos a serem submetidos ao VIII Congresso Extraordinário.

João Lourenço lembrou que na história do MPLA, para além de vários congressos ordinários de cinco em cinco ano, o partido já realizou sete congressos extraordinários, onde foram feitos ajustamentos nos estatutos.

O presidente do MPLA saudou também o novo secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, eleito secretário nacional da JMPLA durante IX Congresso Ordinário da organização.

"Jovem tem ainda muitas oportunidades pela frente para fazer o seu percurso, tanto na própria JMPLA, como no partido", referiu, elogiando a atitude do candidato derrotado, Adilson Hach, que reconheceu e felicitou o candidato eleito no congresso.

Refira-se que o VIII Congresso Extraordinário do MPLA, inicialmente agendado para os dias 06 e 07 de Dezembro, foi adiado para 16 e 17 de Dezembro, segundo uma nota do Comité Central do MPLA.

O Comité Central é composto por 693 membros e reúne-se, em sessões ordinárias, duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente do Partido ou pelo Bureau Político.