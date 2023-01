Semanário Novo Jornal/Especial informação

Zâmbia puxa pelo Corredor do Lobito à espera de decisões sobre a refinaria falada há 18 anos

Apostado em encurtar distâncias, País vizinho sonha com combustível de um projecto que continua a produzir incertezas, dando azo a análises que sugerem respostas internas aos estímulos exteriores. Corredor do Lobito, agora com um ente privado na gestão do transporte de mercadorias, surge, para já, como via para a movimentação dos produtos, sendo certo que um oleoduto fica muito para lá. Zambianos têm na Namíbia uma passagem que pode ser substituída por Angola nos processos de importação de derivados do petróleo e exportação do seu mineral.