Uma parte do município do Cuito encontra-se sem energia eléctrica, depois de um grupo de delinquentes ter furtado mais de 600 cabos dos postes da rede pública.

A quadrilha realizou operação de vandalização durante o período da noite, numa altura em que havia pouca movimentação nos arredores da cidade do Cuito, de acordo com o porta-voz da Polícia Nacional no Bié, António José Hossi.

Os populares fizeram entretanto uma participação ao comando municipal, que com base nos dados recebidos sobre os homens, conseguiu deter apenas um dos envolvidos, de 31 anos.

Em sua posse foi encontrada uma grande quantidade de cabos eléctricos, que estavam subdivididos em 22 rolos, todos eles retirados dos postes de iluminação da rede pública.

A polícia local garante que diligências já prosseguem para se determinar a identidade dos outros elementos envolvidos, no sentido de serem responsabilizados criminalmente.