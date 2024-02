Na província de Cabinda, 35 cidadãos estrangeiros (29 da República Democrática do Congo e seis do Congo Brazzaville) foram detidos pelas autoridades policiais por exploração ilícita de ouro.

A detenção aconteceu durante uma operação realizada pela direcção do Ministério do Interior (MININT) e das Forças Armadas Angolanas (FAA) destacadas no município de Belize.

Os homens foram surpreendidos pelas forças policiais no rio Mbilizi, que está a 23 Km da vila de Belize, explorando ouro, sem que estivessem licenciados, explica o gabinete de comunicação institucional e imprensa do MININT local.

Foram encontrados em posse dos acusados vários artefactos que serviam para o exercício da actividade e grandes quantidades de ouro que seriam depois comercializados.

De acordo com a direcção do MININT, os estrangeiros foram encaminhados para o juiz de garantia e vão responder pelo crime de exploração ilegal de minerais estratégicos.