Concepção do novo logotipo do INAGBE vai a concurso público - Primeiro classificado arrecada 2,1 milhões de kwanzas

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação abriu um concurso público para a concepção do logotipo/identidade visual do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) que tem em execução os programas de atribuição de bolsas de estudo externas, o de atribuição de bolsas de estudo internas, e o de envio anual de 300 Licenciados angolanos com elevado desempenho e mérito académico para as melhores universidades do mundo.