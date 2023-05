O director de segurança do Terminal DP Word Lunda foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por tráfico de mais de 45 quilogramas de cocaína provenientes do Brasil, camuflados nos ventiladores de refrigeração de três contentores de frio.

Para além do director de segurança do terminal, foram igualmente detidos mais seis elementos que fazem parte desta quadrilha, entre os quais um técnico de frio, um conferente e um operador de máquinas do terminal.

Foram também detidos três intermediários do verdadeiro dono da droga, segundo o porta-voz geral do SIC, Manuel Halaiwa.

A substância proveniente do Brasil chegou esta semana ao Porto de Luanda disfarçada em 34 pacotes que se encontravam camuflados nos ventiladores de refrigeração de três contentores de frio, carregados de várias caixas de coxa de frango importados.

Os 34 pacotes encontrados nos ventiladores, de acordo com a direcção do SIC, correspondem a 45,6 quilogramas de cocaína, em forma de pó, que já foram apreendidos.

Estes sete homens que estão envolvidos neste esquema, nomeadamente o director de segurança do terminal, um técnico de frio, um conferente, um operador de máquinas e os três intermediários, foram apresentados nesta sexta-feira nas instalações do SIC Luanda e serão encaminhados para o juiz de garantia para serem responsabilizados criminalmente.