A Administração Municipal de Luanda mandou evacuar o edifício n.º 236 "São José", na avenida Comandante Valódia, distrito urbano do Sambizanga, devido a anomalias estruturais que comprometem a estabilidade do edifício".

Segundo a Administração Municipal de Luanda, nesta sexta-feira, 22 de Março, "ocorreu um alerta, tendo sido tomadas medidas para a imediata desocupação do prédio", enquanto decorrem os "trabalhos de estabilização do edifício" pelas autoridades competentes.

Assim, "no encontro mantido hoje, sexta-feira, 22 de Março, com a comissão de moradores, foram prestados esclarecimentos sobre os procedimentos para a evacuação imediata do prédio, de modo a salvaguardar a segurança das famílias e o bem vida", escreve a Administração Municipal de Luanda no mesmo documento.