Na semana passada, mais de 100 crianças foram agredidas fisicamente no País pelos seus familiares em circunstâncias diferentes, informou a porta-voz do INAC, Rosalina Domingos.

Segundo a direção do Instituto Nacional da Criança (INAC), o Serviço de denúncia SOS recebeu, na última semana, cerca de 277 denúncias de violência contra a criança em todo o País.

As províncias que mais se destacam da lista de abusos são Luanda, com 85 casos, Bié (22), Huambo (29), Cunene (5), Kwanza-Norte (6), Bengo (9), Zaire (22), Kwanza-Sul (24), Malanje (23) e Namibe (6).

E precisamente na província de Luanda, município do Cazenga, uma criança de nove anos foi espancada brutalmente pelo pai, que lhe causou ferimentos graves na cabeça. O caso foi encaminhado para o Comando Municipal da Polícia Nacional.

Já na província do Zaire, município do Mbanza Congo, uma menor de 11 anos foi agredida pela madrasta, que, após a tareia, deixou de dar de comer à vítima. O caso foi encaminhado para a direção do INAC naquela província.

No Cunene, um adolescente de 15 anos abusou sexualmente de uma criança de sete anos, quando a vítima se encontrava a brincar no quintal da lavra dos pais, no município do Cuanhama. A menor está a receber tratamento médico no hospital municipal e o agressor foi encaminhado para o departamento do INAC no Cunene.