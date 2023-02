O jornalista da TV ZIMBO, David Diogo, de 53 anos, foi esta quinta-feira condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal do Benfica, em Luanda, por se ter provado ter violado uma adolescente de 17 anos a 24 de Junho de 2020, no distrito urbano do Cabo-Ledo, no município da Quissama.

Na audiência das alegações finais do passado dia 01 de Fevereiro, o Ministério Público pediu a condenação do arguido, "pivot" do jornal da noite da TV Zimbo.

Na leitura da sentença desta quinta-feira, o juiz condenou o jornalista porque ficou provada a acusação de ter violado Domingas Kamia Francisco, à data dos factos com 17 anos.

Apesar da condenação de cinco anos, a pena do jornalista fica suspensa devido à interposição de um recurso feito pelo defensor do arguido, o advogado Sérgio Raimundo, que deixa o arguido em liberdade. Porque respondeu no processo em liberdade, o agora condenado irá aguardar a decisão do recurso, ao Tribunal da Relação, nessa mesma condição.

O caso veio à tona em 2020, após a família da jovem ter divulgado um áudio nas redes sociais em que acusava o jornalista.

No áudio, a jovem, agora com 20 anos, contou que saiu de casa e foi até à zona de Cabo Ledo com intuito de visitar uma amiga, contudo foi impedida de atravessar a cerca sanitária naquele local, imposta pelas autoridades devido à Covid-19, na época.

Nesse registo sonoro, Domingas Kamia diz que o jornalista da TV Zimbo se ofereceu para ajudá-la e conduziu-a para a sua viatura, um Land Cruiser, de cor preta, com vidros fumados, onde a estuprou das 18:00 à meia-noite.