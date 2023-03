A Polícia Nacional (PN) deteve esta terça-feira,14, os cinco jovens, todos estudantes do Instituto Médio de Economia de Luanda (IMEL), que espancaram brutalmente, na semana passada, no recinto escolar, um colega da mesma instituição, após desentendimento na sala de aula. A PN assegura que os envolvidos serão responsabilizados criminalmente, soube o Novo Jornal junto da Polícia. Os encarregados de educação de dois dos agressores consideraram que esta foi a melhor medida.

Apesar da detenção, os agressores, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos, estão suspensos do IMEL por sete dias. A instituição remeteu o assunto para a apreciação do Ministério da Educação (MED), sendo que os professores querem que sejam expulsos do ensino.

A agressão ocorreu na passada quinta-feira, dia 09, no pátio do IMEL, mas o assunto veio à tona no final-de-semana devido à viralização do vídeo da agressão nas redes sociais.

Euler Matari, oficial do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, confirmou a detenção dos implicados na agressão do adolescente de 15 anos no recinto escolar.

"O comando provincial de Luanda confirma a detenção dos cinco cidadãos envolvidos na agressão violenta que ocorreu no IMEL", disse o inspector-chefe, assegurando que os agressores serão responsabilizados criminalmente.

Ao Novo Jornal, dois encarregados de educação dos envolvidos na agressão asseguraram que esta foi a melhor medida que as autoridades tomaram para a responsabilização dos implicados.

"Que fiquem detidos! Se em casa não escutam os pais e na escola agem como marginais esta é a única saída para terem noção da irresponsabilidade", contaram os dois progenitores que preferiram não ser identificados.

Vários alunos do IMEL, revoltados, disseram que actos do género têm sido recorrentes fora da instituição e condenam a atitude dos colegas agressores.

Ao Novo Jornal, o coordenador do curso de Gestão Empresarial do Instituto Médio de Economia de Luanda, Gelson Viera Joaquim, contou que um grupo de estudantes da 12.ª classe entrou para a sala dos alunos da 10.ª, que estavam numa aula de Inglês, desrespeitando o professor que se encontrava na sala.

Por um dos estudantes pedir para se retirarem da sala, o grupo da 12.ª classe interpretou a atitude do colega como sendo desafiadora.

Segundo o responsável do curso, o grupo de estudantes da 12.ª classe invadiu a turma da 10.ª, mesmo com o professor na sala e retiraram à força o colega, que agrediram fisicamente.

Conforme o coordenador, os professores estavam em aula daquele momento e foram surpreendidos com o barulho dos estudantes da 10.ª classe.

No vídeo que viralizou nas sedes sociais vê-se o estudante a ser brutalmente espancado pelos colegas que exibiam armas brancas e outros objectos contundentes.

A direcção do IMEL confirmou ao Novo Jornal que foram encontrados, em posse dos estudantes agressores, facas, tesouras, pregos, agulhas, mangueira e um frasco "spray".