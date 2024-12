A província de Luanda acordou mais uma vez inundada, com casas e bairros alagados, valas a transbordarem e paragens sem táxis. Em Viana, um adolescente de 15 anos morreu afogado, após cair numa vala de drenagem, na zona do Capalanga, quando saía da escola, soube o Novo Jornal.

O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) continua a avaliar a situação, que assegura estar controlada até ao momento, apesar de reconhecer a existência de várias inundações.

O cenário desta quarta-feira 11, não é novo, pois todos os anos se repete. Em Viana, por volta das 15:00, na zona da Capalanga, no bairro Norberto de Castro, um menor de 15 anos faleceu em consequência da chuva quando saía da escola onde apenas foi pagar a propina e caiu numa vala de drenagem.

A população ainda tentou ajudar o adolescente, mas este acabou por se afogar na vala ao ar livre.

Em diversos bairros, os munícipes tentam defender as suas casas colocando sacos de areia, enquanto outros lutam para tirar a água dos quintais com baldes, devido à chuva que inundou as residências.

Nos municípios do Talatona, Kilamba Kiaxi, Cacuaco, Belas, e Luanda há diversas zonas intransitáveis.

Noutros pontos, como na via expressa, a circulação está complicada devido às águas que inundaram a estrada.

Nas paragens de táxi, os azuis e brancos quase não existem e muitos funcionários e estudantes optaram por ficar em casa devido às dificuldades com a chuva que se regista em diversos pontos de Luanda.

Os bombeiros estão a avaliar os estragos provocados pela chuva e prometem esclarecimentos oportunamente, segundo assegurou ao Novo Jornal a sua porta-voz, Maina Panzo.