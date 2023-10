A província de Luanda lidera a lista das províncias com mais casos de mortes por travessia em lugares impróprios, com um total de 4.444 vítimas mortais.

Segundo a direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER), 1.916 pessoas ficaram feridas em sequência de 1.712 acidentes por atropelamento ocorridos no primeiro semestre deste ano.

A DTSER revela que a província da Huíla estaá em segundo lugar, com 91 mortos e 719 feridos, provocados por 614 acidentes por atropelamento.

Segue-se a província de Benguela, com 549 acidentes, 127 mortos e 766 feridos, e a do Huambo, com 528 acidentes, 91 mortos e 608 feridos, segundo o relatório semestral da DTSER.

De acordo com a DTSER, este é o maior número de mortes registado no território nacional nos últimos seis anos, em um semestre, situação que está a preocupar as autoridades.

A Polícia Nacional garante que vai intensificar campanhas massivas de prevenção e distribuir painéis publicitários com informações relativas à segurança rodoviária, no sentido de reduzir os acidentes nas estradas do País.