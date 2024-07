Construída em 2013 com financiamento do FAS, escola primária n.º 185 da Calemba, em Malanje, que acolhe mais de 600 alunos encontra-se desprovido de tecto, portas, janelas e carteiras. Direcção da instituição clama por intervenção das autoridades.

Quatro anos após a vandalização da Escola Primária n.º 185 da Calemba, bairro da Catepa, em Malanje, os alunos continuam a estudar em condições desumanas. O estabelecimento com mais de 600 alunos está desprovido de tecto, portas, janelas, carteiras, secretárias e outros equipamentos, restando apenas algumas paredes e gradeamento.

Construída em 2013 com o financiamento do Fundo de Apoio Social (FAS), a escola foi totalmente vandalizada em 2020. Com seis salas, a escola, ou o que resta dela, funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, e os alunos vêem-se obrigados a sentar-se em bancos improvisados. Uns assistem às aulas sentados no chão, e outros apoiam os cadernos na parede.

"No período da manhã, trabalhamos das 8h00 às 10h00, devido ao sol, e à tarde, por se tratar de meninos mais crescidos, entramos às 13h00 e saímos às 17h00. No tempo chuvoso, se o clima estiver mau, mandamos os alunos para casa", conta o director da instituição, Alberto João. O responsável lamenta que, em virtude da falta de condições, os professores permaneçam todo o período lectivo em pé.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/