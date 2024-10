O embaixador da República Democrática do Congo (RDC) acreditado em Angola, Kalala Costantim foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores para lhe expressar o descontentamento pela forma como os comerciantes angolanos são tratados no país vizinho.

Durante um encontro nesta segunda-feira, 30, o diplomata congolês foi informado pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António, que as autoridades da RDC estão a proibir a circulação dos camionistas pelo território congolês com destino à província de Cabinda.

Tete António, citado pelo Jornal de Angola, referiu que tem acompanhado com "muita preocupação" a situação por que passam os comerciantes angolanos na província do Congo Central, onde é reportada a violação dos direitos dos comerciantes angolanos.

O chefe da diplomacia angolana pediu que as autoridades congolesas tomem mediadas para por cobro à situação, resolvendo os diferendos por via de mecanismos existentes, o respeito dos instrumentos jurídicos assinados entre os dois países, incluindo as disposições constantes do acordo em matéria de transportes rodoviários.

Conforme noticiado recentemente pelo Novo Jornal, os camionistas angolanos que transportam mercadorias com o destino à província de Cabinda e vice-versa, com transito pela RDC, pagam quatro mil dólares de taxa diária para atravessar enquanto os congoleses que entram em Angola pagaram apenas 50 dólares norte-americanos.

Face à situação, os camionistas angolanos têm vindo a reclamar quanto à discrepância de taxas entre angolanos e os camionistas da RDC.

Ao Novo Jornal, a direcção da Associação dos Transportes Rodoviários de Mercadorias de Angola (ATROMA), assegura que a situação faz com que haja uma alta de preços em Cabinda, o que prejudica à população.