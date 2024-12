Novo comandante da PN acaba com monopólio no fornecimento de material para as cartas de condução e orienta rescisão do contrato com a actual empresa

O novo comandante-geral da Polícia Nacional (PN), comissário-geral Francisco Ribas, ordenou à Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) que rescinda o contrato com a actual empresa que fornece material para emissão da carta de condução, e mandou abrir um concurso público para acabar com o monopólio, que tem permitido que haja um único fornecedor a vender o material a este órgão do comando geral, soube o Novo Jornal.