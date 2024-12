Um homem de 27 anos, promotor de venda online, residente em Luanda, está detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por roubar, via Internet Banking, mais de 500 milhões de kwanzas das contas de uma conhecida empresa de construção, soube o Novo Jornal.

O vendedor teve acesso a diversas contas da empresa, e, através do sistema Internet Banking, roubou mais de 500 milhões kz, mas contou com a ajuda de dois comparsas que estão em fuga, entre eles um hacker de nacionalidade indiana.

Conforme o SIC, os cidadãos fazem parte de uma associação criminosa que se dedica à subtracção monetária das contas bancarias de empresas.

Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC-geral, assegura que o SIC está a investigar o assunto, realçando que alguém próximo da empresa terá fornecido as coordenadas bancárias.

O Novo Jornal soube que o homem é promotor de vendas online, e goza de influência no seio de algumas figuras públicas do País, com destaque para alguns influenciadores digitais.

Conforme o SIC, o suspeito faz parte de uma rede criminosa que tem trabalha com um hacker, de nacionalidade indiana, de quem o SIC está à "caça".