SIC deteve mulher envolvida no tráfico dos 45 Kg de cocaína apreendidos no Porto de Luanda - Investigações prosseguem para capturar mais "sócios" desta rede criminosa

Uma mulher de 46 anos foi presa durante o fim-de-semana pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) pelo seu envolvimento no tráfico dos 45 quilogramas de cocaína apreendidos no Porto de Luanda. A mulher, irmã mais velha dos dois funcionários do Terminal da DP World Luanda detidos no dia 19 deste mês, foi apanhada com quatro pacotes da droga proveniente do Brasil, que chegou ao País camuflada nos ventiladores de refrigeração de três contentores de frio.