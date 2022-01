O Magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) colocou em liberdade os cinco homens que se encontravam em prisão preventiva por suspeita do desvio de 30 toneladas de milho destinadas à Reserva Estratégica Alimentar do Estado, no bairro Damba Maria, província de Benguela, informou hoje ao Novo Jornal fonte da corporação.

O Novo Jornal sabe que o magistrado do MP aceitou os novos elementos apresentados pela defesa dos arguidos, que desmentem a prova crucial da acusação, situação que levou à libertação dos cinco elementos detidos pelo SIC-Benguela, durante uma operação desencadeada no bairro Damba Maria.

"Os cinco detidos receberam o mandado de soltura e estão em liberdade deste segunda-feira,17", descreveu a fonte da corporação ao Novo Jornal.

Na data dos factos, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, explicou ao Novo Jornal que os produtos importados pelo Estado angolano "foram desviados em camiões que transportavam o produto no trajecto do porto do Lobito para os armazéns do Grupo Leonor Carrinho".

Manuel Halaiwa referiu que os detidos, incluindo um cidadão de nacionalidade eritreia, fazem parte de uma rede de malfeitores que se dedicam a este tipo de crime e que estavam em curso diligências para melhor "aferir em que circunstâncias o produto terá sido desviado, bem como o possível envolvimento de outros cidadãos para a devida responsabilização criminal".