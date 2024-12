A partir de amanhã, 10 de Dezembro, os voos para Saurimo, Luena, Dundo e Soyo passam a ser "operados exclusivamente" a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), avisa TAAG - Linhas Aéreas de Angola.

Estes próximos destinos vão contar com voos domésticos da TAAG a partir do AIAAN, inaugurado a 10 de Novembro de 2023.

A companhia aérea angolana já tinha iniciado as operações a partir do novo aeroporto com os voos para Cabinda em Novembro deste ano.