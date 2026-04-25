Um empresário do ramo imobiliário diz-se inconformado com o modus operandi da AGT e acusa-a de estar a enviar mensagens com processos de execuções fiscais, nos quais tem vindo a "multiplicar os números de matrizes prediais, concedendo a um mesmo imóvel vários números e depois emite "Notas de Liquidação" sobre cada uma das matrizes".
Segundo o denunciante, que falou sob anonimato, o "sistema informático da AGT permite que um imóvel tenha várias matrizes prediais com diferentes números e que o mesmo número de matriz predial possa ser atribuído a vários contribuintes e todos possam estar sujeitos a cobranças coercivas de imposto sem nunca terem sido notificados para o pagamento voluntário de impostos".
De acordo com a fonte, para além da questão de um mesmo imóvel com várias matrizes prediais, existe o problema de matrizes prediais descativadas no sistema, mas que, segundo o denunciante, "geram notificações de execução fiscal (coercivas), sem que tenha sido emitida previamente a nota de liquidação voluntária".
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