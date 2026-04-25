Aquilo a que o Conselho de Administração chama de "estratégia de gestão", em reacção ao destino dos milhões da capitalização, representa, na óptica dos sindicalistas, o fio condutor para a instrução de processos-crime.

O Conselho de Administração da Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela (EPASB) deverá mesmo ser exonerado, presumivelmente dentro dos próximos quinze dias, ficando os membros a contas com a justiça devido aos indicadores de gestão danosa denunciados pelas Comissões Sindicais, apurou o Novo Jornal.

Alguns responsáveis, agora em fase preliminar, estão já sob inquérito do Serviço de Investigação Criminal (SIC), mas são as irregularidades detectadas pela Inspecção do Ministério da Energia e Águas que determinam a destituição.

Os bastidores de uma reunião com as Comissões Sindicais, segunda-feira, 20, mostram que o Governo Provincial de Benguela estará já a par da medida do pelouro liderado pelo ministro João Baptista Borges, que prometeu, quando abordado pelo NJ, "estar na província" para solucionar certas situações.

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