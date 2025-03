RDC: Afinal, a misteriosa doença que matou dezenas de pessoas já foi identificada

As autoridades sanitárias da República Democrática do Congo (RDC) já sabem que doença fez, nas últimas semanas, dezenas de mortos e quase mil infectados na sua província do Equador, que levou mesmo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a accionar as suas equipas de emergência.