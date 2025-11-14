A disputa pela presidência da UNITA já levou os candidatos Rafael Massanga Savimbi e Adalberto Costa Júnior a 10 províncias do país, quando faltam 14 dias para a realização do congresso.

Nas províncias por onde passou, o candidato Rafael Massanga Savimbi voltou a prometer mudanças estratégicas focadas na juventude, caso seja eleito, para promover um ambiente que incentive a inovação e a adaptação das propostas do partido às necessidades e desafios da sociedade.

Diz que o rejuvenescimento não implicará ruptura, "mas, sim, a garantia da continuidade do projecto iniciado pelos mais velhos que deverão continuar a dar o seu contributo.

O ainda presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que vem assegurando aos militantes a vitória do seu partido nas eleições de 2027, diz que faz uma campanha "muito forte", democrática e de inclusão nacional, onde a liderança do partido deve estar virada para uma ampla frente para a alternância.

"A mudança torna-se urgente nas eleições de 2027. Estamos numa encruzilhada da qual já não é possível retroceder. Conhecemos o desafio e temos a vontade e a coragem de abraçarmos as soluções, todos juntos, por Angola", garante Adalberto Costa Júnior.

Na quinta-feira, 13, quando falava aos seus militantes na província da Huila, Adalberto Costa Júnior defendeu reformas em Angola para aprimorar o funcionamento de instituições como a Assembleia Nacional e a Comissão Nacional Eleitoral (CNE), promovendo mais democracia, transparência e equidade.

Adalberto Costa Júnior já apresentou as suas linhas de força nas províncias de Malanje, Bengo, Cabinda, Luanda, Huila, Namibe, Zaire, Cuanza Sul, Uíge e Cuanza Norte.

O seu concorrente Rafael Massanga Savimbi, já passou pelas províncias de Cabinda, Bengo, Cuanza -Norte, Malanje, Uíge, Zaire, Lunda-Sul, Lunda-Norte, Moxico e Icolo e Bengo.

O congresso ordinário da UNITA terá lugar nos dias 28, 29 e 30 de Novembro, em Luanda, com o lema "Unidos para a Alternância, Estabilidade e Desenvolvimento".