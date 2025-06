São dois temas distintos que serão aqui abordados neste editorial. O NJ contactou a AOPI - (Angola Open Policy Initiative), instituição que promove pesquisas sobre assuntos económicos, sociais, culturais desde 2012, e solicitou-lhes um estudo sobre os custos das viagens ao exterior do Presidente da República, João Lourenço, inserido num programa de avaliação da despesa pública em Angola. Durante um ano, seis profissionais estiveram envolvidos na análise das viagens do nosso PR desde Setembro de 2017 a Maio de 2025, um extenso, exigente e apurado trabalho que apresentamos nesta edição. Está também confirmado que Higino Carneiro vai avançar para a corrida à Presidência da República, tendo informado já ao presidente do MPLA, João Lourenço, durante um encontro que teve lugar, esta segunda-feira, 02 de Junho, na sede do Partido.