Na província do Bié um homem foi espancado até à morte por um parente, durante o funeral de um familiar, onde o acusado e a vítima se desatenderam, sem motivos aparentes.

A confusão que envolveu dois homens de 20 e 21 nos, aconteceu esta semana na aldeia de Chiquendula, no Chinguar, quando ambos participavam numa cerimónia fúnebre de um membro da família.

No decurso da cerimónia, os homens começaram a agredir-se verbalmente, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bié, Carlos de Oliveira, e, "durante a discussão, o homicida, com recurso a um barrote, desferiu um único golpe na região da cabeça do malogrado, que caiu no chão inconsciente".

Alguns familiares tentaram socorrê-lo para o hospital municipal do Chinguar, mas sem sucesso, o homem acabou por perder a vida ao longo do percurso, concluiu o porta-voz do SIC-Bié.

Depois desta situação, o acusado, de 20 anos, foi detido de imediato e vai ser encaminhado para o juiz de garantias pelo crime de homicídio qualificado.