A companhia aérea TAAG e o Standard Bank Angola estabeleceram uma parceria que permite a compra de bilhetes de avião em prestações.

A companhia aérea nacional informa em comunicado que a compra de bilhetes de passagem em prestações mensais é válida para os itinerários de viagem com início em Angola operados pela TAAG, exclusivamente para clientes do Standard Bank Angola.

Os bilhetes de passagem podem ser solicitados nas lojas TAAG em todo o território nacional ou através do Call Center.

A TAAG diz que esta medida "proporciona condições vantajosas aos seus clientes e passageiros, que passam a beneficiar de um plafond de crédito de até cinco milhões de kwanzas, financiado pelo Standard Bank Angola, pagando o bilhete de avião em até seis prestações sem juros e tendo apenas um pagamento inicial de uma comissão única conforme o período de reembolso.

O objectivo central desta parceria, diz a TAAG, é impulsionar a mobilidade da população, dinamizar o turismo interno e facilitar as viagens internacionais das famílias angolanas, democratizando o acesso ao serviço de transporte aéreo a todos os segmentos da comunidade.

Para tal, os clientes da TAAG devem cumprir critérios como ser cliente do Standard Bank Angola há pelo menos seis meses, possuir registos de movimentos e transações regulares, não ter crédito em nenhum banco.

A TAAAG disponibiliza vários canais para os clientes que procurem saber mais informações, tais como o Call Center (923 190 000) ou as lojas no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, na marginal, no Talatona Dolce Vita, em Luanda. Os clientes que residam fora da capital podem dirigir-se às nas lojas TAAG em Cabinda, na Catumbela, no Dundo e no Luena.