Durante 15 dias, Emília Carlota Sebastião Celestino Dias, que obteve 115 votos (71%), e Graciete Sungua, com 49 votos (26%), vão apresentar as linhas de força e propostas para o mandato de 2026-2031, no âmbito da realização do 8º congresso ordinário da organização, que terá lugar de 28 de Fevereiro a 01 de Março.
A militante Maria de Lourdes Caposso somou apenas 16 votos (8,5%), ficando fora da disputa.
O 8º congresso ordinário da OMA, que terá como lema "Mulher Angolana, Unidade para Transformar os Desafios em Conquista", contará com a participação de cerca de 2.500 delegadas de todas as províncias e dos comités no exterior.
Este congresso visa reforçar o papel da mulher angolana na política, economia e sociedade, consolidando os avanços e definindo novas estratégias para os desafios futuros do país.