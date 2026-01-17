PR deixou Benguela sem ter prestado declarações à imprensa, contrariando uma imagem de marca em jornadas de campo, mas a sua visita permitiu descortinar que o crédito é alternativa à falta de parceiros. Almofada financeira da petrolífera angolana, já com equipamento pesado assegurado, não cobre as operações para lá de Junho. Processamento de 200 mil barris de petróleo por dia integrado numa cadeia com produtos petroquímicos e enxofre.

Sem parceiro com investimentos para fazer parte da estrutura societária da Refinaria do Lobito, em Benguela, três anos depois do reinício das obras, as autoridades angolanas recorrem à banca para um empréstimo de 2.170 milhões de dólares norte-americanos, valor em falta para a conclusão da primeira fase do projecto.

Dois mil milhões deverão chegar da China, o País de um dos empreiteiros, a China National Chemical Engineering Company (CNCEC), e 170 milhões da banca angolana, conforme informações avançadas esta semana na visita do Presidente da República, João Lourenço.

A coordenação da Sonaref, designação daquela que será a maior Refinaria em Angola, revela que existem negociações nos dois sentidos, ciente de que a conclusão da fase inicial terá de ocorrer em 2027.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/