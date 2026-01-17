Quase um mês após a abertura do processo de renovação de bolsas de estudo internas, estudantes afirmam que não conseguem acessar aos perfis, processar e descarregar documentos, entre outros. Ao NJ, o director do INAGBE, Domingos Canguende, diz que a instituição está a retirar os dados do sistema antigo para os colocar no novo e garante que nenhum bolseiro fique de fora do processo de renovação.

Vários estudantes estão com dificuldades de renovar as bolsas de estudo internas no portal do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE). Uns afirmam que não conseguem acessar aos perfis onde estão inseridos seus dados, outros encontram várias dificuldades ao processar documentos e descarregar o recibo de renovação e não só.

Embora o INAGBE tenha publicado recentemente um comunicado sobre o assunto, vários bolseiros mostram-se preocupados, uma vez que o prazo para efectuar a renovação terminou no dia 15 deste mês.

Uma bolseira do Instituto Sol Nascente do Huambo, que prefere o anonimato, relata que, quando acede ao site, não consegue processar os documentos exigidos, nomeadamente, a cópia do Bilhete de Identidade, declaração com notas do ano académico anterior, declaração de frequência actualizada e extracto bancário.

"O portal do INAGBE está com muitos problemas. Tantos estudantes querem fazer a renovação e, infelizmente, vem erro", relata. A jovem diz que, para alguns estudantes, não existe a opção de renovar a bolsa. "É como se tivéssemos criado tudo novamente. E, assim, fica difícil", lamenta.

