Sessenta por cento das normas da presente proposta do Estatuto das ONG são boas e 40% duvidosas, alerta ao NJ fonte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH). Fonte sugere que debate no Parlamento deve incidir sobre as normas duvidosas, por exemplo, a supervisão e controlo. Questões que levantam dúvidas. Mas alerta para a necessidade da não aprovação de uma lei excessivamente repressiva.

De zero a 10, o especialista do MINJUSDH, que falou sob anonimato, atribui 7 valores ao Estatuto das Organizações Não-Governamentais em discussão na especialidade na Assembleia Nacional ao considerar que 40% das normas da referida proposta são duvidosas e não devem visar "caça às bruxas" do tipo "estes tipos são muito críticos ao Executivo".

"Não podemos usar a proposta de lei para resolver problemas antigos do tipo "estes falam muito, precisamos pôr ordem ou que estão a receber muito dinheiro, etc", adverte a fonte, numa alusão de que se alegadamente as ONG recebem muito dinheiro é resultado de que quem deveria o fazer internamente está alheio ao seu papel ou faz mal o trabalho de casa.

No geral, desmistifica a fonte, o futuro Estatuto das ONG não visa as organizações cívicas, mas as de matriz religiosa, ambiental e, em última instância, as de caris cívica.

