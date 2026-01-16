A antiga presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, solicitou à presidência da Assembleia Nacional a suspensão do seu mandato, situação que, conforme a Lei, implica o preenchimento da vaga, de acordo com a ordem de precedência da lista eleitoral do partido.

Assim, a vaga passa a ser ocupada pela deputada Luzia Pereira de Sousa Inglês Van-Dúnem, que integra agora a Comissão de Família, Infância e Acção Social da Assembleia Nacional.

Refira-se que, no ano passado, Adão de Almeida foi eleito presidente da Assembleia Nacional angolana com 196 votos a favor, sucedendo a Carolina Cerqueira, após decisão do Bureau Político do Comité Central do MPLA de proceder à substituição a meio da legislatura.

A eleição decorreu do disposto no artigo 40 do regimento da Assembleia Nacional, que permite a substituição do presidente do Parlamento por iniciativa do partido que o indicou.

Ao assumir o cargo, Adão de Almeida retomou o seu mandato de deputado, que havia sido suspenso em Outubro de 2022 para exercer funções no executivo como ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República.