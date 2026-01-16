"Neste momento o Bloco Democrático enfrenta uma crise que precisa de uma solução. A última convenção do partido que elegeu a nova direcção revelou fragilidades", disse Filomeno Viera Lopes na abertura na primeira reunião ordinária da comissão nacional do, que está discutir a permanência ou não do Bloco Democrático na Frente Patriótica Unida.
Segundo o político, a crise é fruto de um grupo de militantes que recorreu ao Tribunal (TC), para impugnar os resultados da 5ª convenção nacional que o reelegeu como novo presidente do partido.
"O Tribunal Constitucional admitiu a impugnação de deliberação de órgãos de partidos políticos. Por isso, neste encontro vamos trabalhar para ultrapassarmos as dificuldades, tendo em vista a unidade do partido", acrescentou Filomeno Viera Lopes.
Segundo o político, o apelo à unidade é fundamental para garantir que o Bloco Democrático mantenha o foco, mobilize os seus membros e se posicione de forma forte para enfrentar os desafios eleitorais de 2027, a que pretende concorrer de forma isolada ou coligada.