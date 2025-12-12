Semanas após a UNITA ter anunciado a reformulação da Frente Patriótica Unida, plataforma vê um dos seus inquilinos, o Bloco Democrático, mergulhado num conflito interno. Militantes acusam o partido de incumprimento dos estatutos durante a realização da V Convenção entre os dias 29 e 31 de Agosto.

O Tribunal Constitucional (TC) admitiu a entrada de uma providência cautelar não especificada por alegadas irregularidades ocorridas durante a V Convenção Nacional que reelegeu Filomeno Vieira Lopes como presidente e Muata Sebastião como secretário-geral.

Em reacção ao NJ, a direcção do partido desvaloriza a situação e diz que "isso faz parte do jogo democrático".

A providência cautelar surge em consequência do requerimento apresentado ao TC por Geraldo Camufinfo Mayengue, Barnabé Sansão Eyavala, Laurindo David e outros.

