Após "gritos de socorro" de escolas e associações, o Executivo decidiu-se, finalmente, a "esticar" no OGE as verbas para a aquisição de carteiras escolares, passando de 31,304 mil milhões (2025) para 50,163 mil milhões Kz (2026), um aumento de 60%. Elaboração e edição dos manuais escolares, outro calcanhar de Aquiles, não teve a mesma sorte, pois viu o bolo reduzido a 60%.

O Governo reduziu de 36, 080 mil milhões de kwanzas (em 2025) para 14,172 mil milhões as verbas destinadas à elaboração e edição dos manuais escolares. Em contramão, esticou de 31,304 mil milhões para 50,163 mil milhões Kz os valores para a aquisição de carteiras escolares, de acordo com o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano 2026, que atribui ao Ministério da Educação (MED) uma fatia geral de 2.612.528.275,00 Kz

Ao que o Novo Jornal apurou, os montantes a serem cabimentados através do MED, no Programa de Expansão e Modernização do Sistema de Ensino, têm "oscilado" nos últimos anos. No OGE 2024, as verbas para a elaboração e edição dos manuais escolares estavam fixadas em 32,187 mil milhões Kz e, em 2025, ficou em 36,080 mil milhões, ou seja, teve um aumento de 12%. Já neste ano, voltou a registar uma redução de 60%.

Quanto à aquisição de carteiras escolares, no exercício económico de 2024, por exemplo, estavam cabimentados para o projecto pouco mais de 33,78 mil milhões Kz e, no ano seguinte, houve redução de 5%. Já no orçamento de 2026, em vigor, o montante teve uma subida "vertiginosa" de até 60%. A verba prevista este ano pode tornar-se, assim, na maior quantia já atribuída ao programa de carteiras escolares.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/