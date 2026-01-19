Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu 712 denúncias de violência contra crianças, nas províncias do Bié, Benguela, Luanda e Uíge.

De acordo com o relatório semanal do (INAC), entre os casos registados, 19 foram de abuso sexual, 57 de agressão física e psicológica, 94 de exploração de trabalho infantil e 166 de fuga à paternidade.

O serviço SOS assinalou ainda várias denúncias sobre crianças que foram abandonadas pelos seus encarregados de educação e de falta de prestação de alimento.

No município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, um homem violou a filha de 12 anos, quando estavam apenas os dois em casa. O agressor já foi detido pela Polícia Nacional.

Na província do Bié, concretamente no município do Cuito, uma criança de nove anos tem sofrido, durante meses, agressão física, praticada pelos pais, que a deixaram com hematomas em todas as partes do corpo. O caso foi encaminhado para as autoridades.

A direcção do INAC recomenda à população angolana a que denuncie toda e qualquer situação que coloque em causa a segurança das crianças para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.