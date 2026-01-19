E foi precisamente assim, com 71,65% dos votos entrados nas urnas na passada quinta-feira, 15, Yoweri Museveni sucede a si próprio para o 7º mandato de 5 anos, derrotando de forma clara Bobi Wine, de 43 anos, que se ficou pelos 24,7%.
Com estes resultados, que foram anunciados pela comissão eleitoral ugandesa, espera-se agora, segundo os analistas, que Wine, de seu verdadeiro nome is Kyagulanyi Ssentamu, rejeite com veemência a derrota e peça aos seus apoiantes, maioritariamente jovens, que o seguiram durante a campanha, aos milhares, protestem nas ruas, como prometeu (ver links em baixo) que faria em caso de derrota fraudulenta.